Trump, chi è Joe Tacopina: l'avvocato che ama il calcio italiano

Da Brooklyn a Ferrara, passando per Roma e Bologna. Joe Tacopina, l'avvocato chiamato a tirare fuori l'ex presidente Donald Trump dalle sabbie mobili dell'incriminazione per il caso Stormy Daniels, è da tempo protagonista delle vicende calcistiche italiane. Padre romano (di Monte Mario) e madre di origini siciliane, è stato tra i pionieri dell'ondata di investitori americani che negli ultimi anni hanno acquistato tante nostre squadre. L'episodio spartiacque che scatenò in lui la passione per il calcio - racconta - fu un derby di Roma del 2002, a cui assistette di persona e che lo lasciò impressionato per la passione dei tifosi.

Oggi è il presidente della Spal, squadra che naviga nei bassifondi della Serie B. Un mese fa ha esonerato l'"amico" Daniele De Rossi per provare a risalire una classifica deficitaria. Ma la sua è tutto sommato una storia di calcio e di successo, tanto che è l'unico presidente in Italia a poter vantare tre promozioni di fila: la prima con il Bologna nel 2014-15 e le due successive al Venezia.

Lo 'sbarco' di Tacopina in Italia risale al 2011, quando si unì al gruppo di investitori a stelle e strisce guidato da Thomas DiBenedetto che acquisì il pacchetto di maggioranza della Roma per 110 milioni di euro, facendo dei giallorossi il primo club di Serie A con una proprietà Usa. Nei tre anni successivi fu vice presidente e membro del consiglio di amministrazione. Poi la decisione di mettersi in proprio e la presidenza di Bologna, Venezia ed ultima la Spal.

Tutt'altra immagine è quella che Tacopina coltiva negli Stati Uniti, dove è considerato uno dei più importanti avvocati penalisti. Socio della 'Tacopina Seigel & DeOreo' di New York, ha avuto tra i suoi clienti personaggi molto famosi, dall'ex star della Mlb, Alex Rodriguez, a cantanti come Jay-Z e Meek Mill.

L'incarico ricevuto da Trump lo costringerà a distogliere almeno per un po' l'attenzione dall'amata Spal. Dal club di Ferrara fanno sapere che in queste ore frenetiche il presidente è molto impegnato, con i suoi pensieri che viaggiano tra la Ternana, che la Spal ospiterà domani, ed il procuratore di Manhattan, Alvin Bragg.

Tacopina, si legge sul sito del suo studio, ha iniziato la sua carriera come procuratore a Brooklyn prevalendo in 39 dei 40 processi che ha sostenuto come accusa. Passato a lavorare in uno studio privato "ha rappresentato con zelo atleti, politici, attori, dirigenti, musicisti, giudici, funzionari delle forze dell'ordine e altre celebrità". Tra le sue doti principali, si precisa nel sito, la capacità di difendere i suoi clienti anche davanti all'opinione pubblica, un aspetto che non deve essere dispiaciuto a Trump. "Ha ricevuto decine di richieste di interviste dagli Usa", spiegano da Ferrara.

Instancabile con i media, Tacopina interviene a tutto campo. Dalla Cnn a Fox fino alle radio romane che non hanno dimenticato il suo passato giallorosso e sulle quali di recente si è espresso proprio per chiarire l'esonero di De Rossi. Può anche essere ascoltato al Bernie & Sid Morning Show di Wabc Radio. E come se non bastasse, è anche membro della facoltà del Trial Advocacy Workshop della Harvard Law School, del Federal Bar Council, del New York Counsel of Defence Lawyers e del Judicial Committee for the Association of the Bar of the City of New York.