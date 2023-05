Trump condannato per abusi sessuali ma non per stupro, ecco perché

Donald Trump è stato condannato per aggressione sessuale ma non per stupro ai danni di E. Jean Carroll. Il verdetto della giuria nel processo civile davanti alla corte federale di Manhattan porta alla colpevolezza dell'ex presidente degli Stati Uniti, che dovrà risarcire la donna con 5 milioni di dollari (3 per l'aggressione, 2 per la diffamazione). Per la legge dello stato di New York, aggressione sessuale e stupro sono due reati differenti. Il "contatto sessuale" avviene con "qualsiasi contatto delle parti sessuali o di altre parti intime di una persona con l'obiettivo di soddisfare il desiderio sessuale". La legge statale fa riferimento allo stupro quando una persona costringe un altro individuo ad un rapporto sessuale senza consenso. Secondo la legge, il rapporto sessuale si consuma "con qualsiasi penetrazione, anche lieve, del pene nella cavità vaginale". La giuria non ha ritenuto provato lo stupro denunciato da Carroll, mentre ha ritenuto provata l'aggressione sessuale.