Trump, ecco le dichiarazioni dei redditi: maxiperdite per ex presidente

Dichiarazioni dei redditi 'in rosso' per Donald Trump. Sono stati pubblicati i documenti relativi a 6 anni, dal 2015 al 2020, da cui emerge che l'allora Presidente aveva pagato pochissime tasse il primo e l'ultimo anno del suo mandato alla Casa Bianca, denunciando perdite elevate (105 milioni di dollari nel 2015 e 73 nel 2016). I documenti, 2.700 pagine, diffusi dalla Ways and Means Committee della Camera, che li ha acquisiti solo poche settimane fa, sono stati resi disponibili in seguito a una battaglia per la loro pubblicazione durata tre anni e mezzo e arrivata alla Corte suprema.

Il report evidenzia che le perdite sono scese a 45 milioni nel 2017 e a 23 milioni nel 2018. Il documento, riferisce la Cnn, solleva dubbi sull'accuratezza di alcune detrazioni rilevanti, inserite nelle dichiarazioni. Dagli atti non è possibile ricostruire il patrimonio netto dell'ex presidente né delineare un quadro dettagliato di tutte le attività finanziarie. E' possibile, però, ottenere elementi relativi all'andamento di attività imprenditoriali, all'eventuale presenza di conti bancari all'estero e all'eventuale pagamento di tasse in altri paesi.