Trump, il messaggio del mercante d'armi: "In Usa rischi la vita, vieni in Russia"

Donald Trump negli Stati Uniti rischia la vita, venga a rifugiarsi in Russia. E' la proposta che arriva da Viktor Bout, il mercante d'armi russo rilasciato a dicembre da un carcere americano in cambio della liberazione della cestista Brittney Griner detenuta a Mosca. "L'amministrazione del Biden non si accontenterà di trascinarti attraverso il sistema giudiziario e carcerario. Preferisce porre fine alla tua vita piuttosto che permettere che ostacoli il suo cammino", si legge in un telegramma inviato da Bout, noto come 'mercante della morte', all'ex presidente degli Stati Uniti.

"In Russia sarai il benvenuto, troverai un'oasi di pace e da qui potrai prendere la guida della lotta per il popolo americano", continua l'ex trafficante di armi. Arrestato nel 2008 in Thailandia, Bout era stato condannato negli Stati Uniti nel 2011 a 25 anni di carcere, fino al rilascio quattro mesi fa.