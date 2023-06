Trump in tribunale per formalizzare incriminazione: "È una caccia alle streghe"

Donald Trump è arrivato al tribunale di Miami dove alle 15 ora locale inizierà l'udienza durante la quale sarà formalmente incriminato per la vicenda dei documenti classificati.

"Sto andando in tribunale, è una caccia alle streghe!!", aveva annunciato lo stesso Trump su Truth Social mentre si stava dirigendo verso il tribunale. E il collaboratore di Trump, Steven Cheung, ha postato un video su Twitter in cui si vede il corteo dell'ex presidente mentre attraversa le strade di Miami per "andare in tribunale a combattere la caccia alla streghe".

President Trump on the way to fight the witch-hunt. 🇺🇸 pic.twitter.com/cDOEIRx904 — Steven Cheung (@TheStevenCheung) June 13, 2023

Fuori dall'edificio, centinaia di sostenitori dell'ex presidente che protestano e scandiscono slogan. Tra di loro c'è anche Kari Lake, la candidata repubblicana che è stata sconfitta alle elezioni da governatore in Arizona ed è stata una delle più accese sostenitrici delle accuse di Trump di brogli elettorali nel 2020.