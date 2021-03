Trump invita i repubblicani a vaccinarsi: "E' sicuro e funziona"

(Adnkronos)

Donald Trump ha invitato i suoi sostenitori repubblicani a vaccinarsi contro il Covid-19. Nel corso di un'intervista tv a Fox News, l'ex presidente ha raccomandato il vaccino, affermando che è "sicuro" e "funziona". Finora, a differenza degli altri ex presidenti, Trump non aveva lanciato appelli per la vaccinazione, sebbene nelle scorse settimane era emerso che sia lui che la ex first lady Melania erano stati vaccinati a gennaio, poco prima di lasciare la Casa Bianca.



"Francamente, lo raccomanderei a un sacco di persone che non vogliono farlo e a un sacco di persone che hanno votato per me", ha detto l'ex presidente, aggiungendo che "è un grande vaccino, è sicuro e funziona".

Secondo un recente sondaggio di Cbs News, un terzo degli elettori repubblicani ha dichiarato di non volersi vaccinare, rispetto al 10% rilevato tra i democratici. L'appello di Trump giunge all'indomani delle parole del presidente Joe Biden, che aveva espresso la sua frustrazione per la riluttanza a vaccinarsi riscontrata tra l'elettorato conservatore.