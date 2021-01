"Trump lascerà la Casa Bianca il 20 gennaio"

(Adnkronos)

Donald Trump lascerà Washington e la Casa Bianca la mattina del 20 gennaio, prima del giuramento del nuovo presidente Joe Biden. Lo scrive il Washington Post, citando una fonte dell'amministrazione. Prima di essere bandito da Twitter, Trump aveva twittato che non sarebbe stato presente all'insediamento del suo successore.

Trump parteciperà invece ad una cerimonia di saluto alla Base militare di Andrews, vicino Washington, dove si trova l'aereo presidenziale Air Force One. Nessun presidente uscente ha partecipato ad una simile cerimonia durante il giuramento del successore. George W.Bush ha salutato le truppe alla base di Andrews dopo aver assistito all'insediamento di Barack Obama.

Normalmente, il presidente uscente e la moglie assistono al giuramento del presidente eletto. Poi vengono trasportati in elicottero ad Andrews, dove salgono a bordo di un aereo di Stato che li porta nella nuova destinazione da loro scelta come privati cittadini. L'ultimo presidente a saltare l'insediamento del successore è stato Andrew Johnson nel 1869 (anche lui come Trump sottoposto a procedura d'impeachment, si salvò per un solo voto).