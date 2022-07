Trump torna a Washington, oggi intervento a summit 'America First'

A 18 mesi dalla sua uscita dalla Casa Bianca, l'ex presidente oggi torna per la prima volta a Washington per l'iniziativa di think tank fondato da ex membri della sua amministrazione ed ispirato al principi della sua politica e della sua nuova possibile candidatura

A 18 mesi dalla sua uscita dalla Casa Bianca, Donald Trump oggi torna per la prima volta a Washington per l'intervento ad un summit organizzato da un think tank fondato da ex membri della sua amministrazione ed ispirato al principio dell'America First.

Un ritorno nella capitale che avviene in un momento cruciale, con da una parte la commissione di inchiesta sull'assalto al Congresso che insiste sulle responsabilità dell'ex presidente per quello che viene descritto come un vero e proprio tentato golpe. E d'altra di giorno in giorno cresce l'attesa per il possibile annuncio di una nuova candidatura di Trump alla Casa Bianca.

Al summit dell'America First Policy Institute oltre a Trump interverranno altri volti noti della sua amministrazione, come l'ex direttore della National Intelligence John Ratcliffe e l'ex consigliere economico Larry Kudlow, insieme ad alleati di ferro al Congresso come i senatori Rick Scott, Lindsey Graham e Ted Cruz.

Ma gli occhi di tutti saranno puntati su Trump che non ha messo più piede a Washington da quando è salito sull'Air Force One il 20 gennaio 2021, disertando, con un gesto senza precedenti recenti, l'insediamento del suo successore Joe Biden.

L'attenzione sarà rivolta ai contenuti del discorso che potrà essere una sorta di anticipo del programma elettorale con il quale il tycoon, che avrà 78 anni nel 2024, cercherà di tornare alla Casa Bianca. "Credo che tutti non vediamo l'ora di ascoltarlo", ha detto a proposito dell'intervento di Trump, Linda McMahon, ex capo della Small Business Administration che ora guida il think tank, aprendo ieri i lavori del summit.