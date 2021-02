Trump: "Biden disastro. Casa Bianca tra 4 anni? Chissà..."

(Adnkronos)

"Vi manco già? Biden ha iniziato in modo disastroso. Le elezioni tra 4 anni? Chissà...". Donald Trump si presenta sul palco della conferenza CPAC a Orlando, in Florida, e si riprende il centro della scena politica americana. "Il nostro viaggio è stato incredibile, è cominciato 4 anni fa ed è tutt'altro che finito. Alla fine, vinceremo. Noi vinceremo e l'America sarà più forte che mai. Siamo qui per parlare del futuro del nostro movimento, del nostro partito, della nostra amata nazione. Continuerò a lottare al vostro fianco, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: vincere. Non creo un nuovo partito, abbiamo il partito repubblicano, sarà più unito e forte che mai", dice l'ex presidente.

"Saremo uniti e forti come non siamo mai stati", aggiunge. "Sapevamo che l'amministrazione Biden sarebbe andata male, ma nessuno di noi immaginava che sarebbe andata così male e che si sarebbe spostata così a sinistra. La sua campagna è stata solo bugie: ha avuto il peggior primo mese di qualsiasi presidente nell'era moderna. In appena un mese siamo passati da America First a America Last", aggiunge, attaccando la nuova amministrazione in particolare per la nuova politica sull'immigrazione: "Gli immigrati illegali vengono rilasciati. Ora ne arriveranno milioni. L'amministrazione Biden sta spingendo giovani immigranti tra le braccia di trafficanti di esseri umani, è immorale e indifendibile. E' incredibile che stia succedendo. Solo questo dovrebbe costare ai democratici la sconfitta nelle elezioni di midterm e la Casa Bianca nelle elezioni in programma tra 4 anni". "Chissà, potrei anche decidere di batterli per la terza volta...", dice mandando in visibilio la platea e rivendicando, di fatto, la vittoria nelle elezioni 2020.