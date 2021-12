Trusters lancia Trusters EMT, la piattaforma italiana di equity crowdfunding immobiliare

Milano, 16 dicembre 2021 – Trusters, è da sempre amante dei primati:

- prima piattaforma di lending crowdfunding immobiliare a totale controllo italiano;

- unica in Europa ad adottare la tecnologia blockchain, a garanzia della massima trasparenza informativa circa i dati relativi agli asset immobiliari oggetto dei progetti presentati in piattaforma;

- la sola a lanciare un'Academy, Academyimmobiliare.it, verticale su temi di fintech, real estate e innovazione digitale, per sensibilizzare e favorire l'educazione finanziaria, tema di grande rilievo, sottolineato nel regolamento unico europeo entrato in vigore lo scorso novembre 2021.

ora, con la nuova società Trusters EMT, entra nell'equity.

Trusters EMT è la piattaforma italiana di equity crowdfunding immobiliare autorizzata a operare in Italia e all'estero.

"L'autorizzazione da Consob è arrivata con grande soddisfazione lo scorso 3 novembre", afferma Andrea Maffi, Founder&Ceo di Trusters. "Con Trusters EMT Srl, nuova società costituita appositamente per accogliere le offerte aventi ad oggetto azioni e quote rappresentative del capitale sociale o di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), siamo pronti a soddisfare le più ampie esigenze di diversificazione finanziaria".

Ai finanziatori (cosiddetto "crowd") e alle società proponenti i progetti immobiliari, accanto alla modalità lending, (ossia prestito di denaro, con rimborso alla scadenza - mediamente 10 mesi, del capitale e dell'interesse maturato (ROI medio annuo 9,3%), saranno a breve visibili, in una distinta piattaforma, denominata Trusters EMT, progetti con durata più lunga, particolarmente indicati per raccolte in modalità equity.

"Grazie all'autorizzazione ottenuta e al nuovo regolamento europeo in vigore, che disciplina e amplia l'operatività e consente di procedere in ambito transfrontaliero, siamo in grado di rispondere anche ai quei progetti, presentati da importanti player dello sviluppo immobiliare, a cui in passato abbiamo dovuto rinunciare, intercettando altresì investitori istituzionali", dichiara Maffi.

Aggiungendo: "A 3 anni dall'avvio dell'operatività, di cui 1 anno e mezzo circa in lockdown, gli indicatori di business della piattaforma sono tutti in crescita:

6000 utenti registrati sul portale

65 società proponenti i progetti in piattaforma

165 progetti finanziati per un ammontare pari a circa 21 mln

100% di raccolte chiuse con successo

81 progetti rimborsati, per un totale di 8 mln

10 mesi la durata media dei progetti

ROI medio annuo pari a 9,3%

e l'autorizzazione di Trusters EMT è per noi non solo un importante traguardo raggiunto, ma la dimostrazione concreta della nostra, da sempre, ferma volontà di giocare, con serietà e pragmatismo, un ruolo da protagonista nel mercato del crowdfunding, in forte crescita, con indubbi benefici per tutti gli operatori economici e la collettività, e in linea con la ripresa auspicata".

