Trustpilot, eliminate oltre 2 mln di recensioni false nel 2020

Roma, 18 feb. (Adnkronos)

Sono oltre due milioni le recensioni false intercettate da Trustpilot nel 2020. Nel primo Report sulla trasparenza pubblicato oggi da Trustpilot emerge che l'anno scorso le recensioni false intercettate sono state esattamente 2.209.230 e sono state rimosse; oltre 1,5 milioni (precisamente 1.549.683) sono state eliminate automaticamente utilizzando un software di rilevamento delle frodi e poco più di 600 mila (659.547) sono state rimosse manualmente.

"L'attività sulla piattaforma di Trustpilot è cresciuta molto nel 2020; confermando un aumento del +25% delle recensioni a livello globale" commenta con l'Adnkronos Claudio Ciccarelli, Country Manager di Trustpilot in Italia. "Proprio nell'anno in cui ci si è visti costretti a prendere le distanze dagli altri, e in cui la fiducia in buona parte delle istituzioni è venuta a mancare, i dati messi a disposizione dal Transparency Report mostrano quanto sia importante tornare a riporre fiducia nelle persone".

Per Peter Mühlman, fondatore e Ceo di Trustpilot, "la popolarità delle recensioni ha dato ai consumatori la fiducia per comprare di più online da un numero maggiore di aziende di ogni sorta e dimensione. Le recensioni false e la disinformazione sono i nostri nemici, e noi continuiamo a fare tutto il possibile per evitare che i consumatori vengano ingannati". "La fiducia non è solo una parte del nostro nome; è il cuore di tutto ciò che facciamo. Per avere successo nella nostra attività, il nostro modo di lavorare deve essere sempre più aperto e trasparente" aggiunge il Ceo.

Recensioni false o nocive arrivate al 5,7% del totale

Oltre ai dati su come Trustpilot individua e rimuove proattivamente le recensioni false o nocive, che sono arrivate ad essere il 5,7% del totale delle recensioni scritte nel 2020, la piattaforma ha anche rivelato in modo dettagliato come applica le sue linee guida per le aziende e gli autori delle recensioni. In totale, nel corso del 2020, Trustpilot ha emesso 38.957 avvertimenti alle aziende, inviato 1.030 lettere di diffida formali e postato sui profili ritenuti essere in grave violazione delle linee guida della piattaforma 522 avvertimenti pubblici rivolti ai consumatori. Inoltre, sono stati rescissi i contratti di 122 aziende.