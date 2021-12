Tsikhanovsky condannato a 18 anni, "la vendetta di Lukashenko contro gli oppositori"

Sergei Tsikhanovsky, 43 anni, blogger anti Lukashenko su youtube, con il suo canale "Un Paese in cui vivere", candidato alle elezioni dell'agosto del 2019, era stato arrestato nel maggio del 2020, pochi mesi prima dell'apertura delle urne. Oggi è stato condannato, al termine di un processo a porte chiuse a Gomel, la sua città natale, durato 173 giorni, a 18 anni in un carcere di massima sicurezza insieme ad altri 5 esponenti di spicco dell'opposizione.

Tsikhanovsky è stato accusato di aver promosso il sovvertimento violento del governo, organizzato manifestazioni e incitato all'odio sociale, ostruzione a lavoro della Commissione elettorale e aver organizzato azioni contro l'ordine pubblico. Dopo il suo arresto, la moglie Svetlana Tsikhanovskaya, ora in esilio a Vilnius con i due figli, si era candidata alle elezioni e aveva assunto la guida del movimento di protesta per la rielezione, per la sesta volta, di Lukashenko.

"Il dittatore si è vendicato pubblicamente dei suoi oppositori più forti. Spera di continuare la repressione in silenzio, nascondendo i prigionieri politici in processi a porte chiuse. Ma il mondo intero guarda. Non ci fermeremo. La sola esistenza di queste persone è un crimine per il regime. Vengono perseguiti per voler vivere in una Bielorussia libera", ha commentato Tsikhanovskaya.

Un altro blogger anti Lukashenko, Ihar Losik, è stato condannato a 15 anni di carcere. L'ex candidato alle elezioni presidenziali nel 2010, Mikalay Statkevich, 65 anni, è stato condannato a 14 anni, gli attivisti Uladzimer Tsyhanovich a 15 anni, Artsyom Sakau a 16, e Dzmitry Papou, a 16. Lo scorso luglio, l'ex candidato alle presidenziali del 2019 ed ex banchiere Viktor Babariko, era stato condannato a 14 anni per corruzione. A settembre, Maria Kolesnikova, una delle leader della protesta contro il risultato delle ultime elezioni, è stata condannata a 11 anni.