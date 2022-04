Tulipani, che passione!

L’Italia come l’Olanda: è scattata ormai da qualche anno la passione per i pick up garden di tulipani, dove si paga un biglietto per l’ingresso che include, oltre alla visita, la raccolta di un certo numero di fiori. Il trend primaverile è ormai un’istituzione tanto che gli ingressi dei vivai in giro per tutt'Italia sono spesso sold-out, soprattutto nei fine settimana. Oltre ai vivai ci sono anche molte manifestazioni tra cui il recente "Tulipani delle meraviglie" a Vimodrone, alle porte di Milano, e “Messer Tulipano” al Castello di Pralormo, in provincia di Torino che fino al primo maggio metterà in mostra più di 100mila fiori tra cui i rarissimi tulipani neri.