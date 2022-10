Tumore al seno: la carovana della prevenzione promossa da Komen Italia e Aspi torna a Roma

Autostrade per l’Italia anche quest’anno sostiene il progetto “Carovana della Prevenzione” della Komen Italia, che torna nella Capitale in occasione del Mese Internazionale della Prevenzione dei tumori del seno per proseguire il percorso di sensibilizzazione, con un programma dedicato alle donne del IV Municipio, dove ha sede la Direzione Generale dell’Azienda.

Nel parcheggio dell’Asilo “Il casello dei Piccoli” - via Vittorio Zincone 4 - dalle 9 del mattino le Unità Mobili di Komen Italia si sono messe a disposizione per effettuare screening senologici gratuiti alle donne residenti, anche grazie all’importante collaborazione con il IV Municipio che ha patrocinato l’iniziativa. In questa giornata sono state oltre 50 le richieste di prestazione, tra cui 40 mammografie per donne over40 e 15 ecografie per donne under40.

Le opportunità di prevenzione sono proposte prioritariamente a donne che vivono condizioni di disagio sociale, economico o che appartengono a categorie di rischio aumentato per i tumori del seno, e a donne fuori screening regionali (mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 74 ed ecografia senologica under 40).

All’iniziativa erano presenti, tra gli altri, Monica Lucarelli, Assessora alla Attività Produttive e alle Pari opportunità del Comune di Roma, il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e il Direttore Human Capital Organization & HSE di Autostrade per l’Italia Gian Luca Orefice che ha ricordato: “Il gruppo Aspi è un’azienda a vocazione sistemica e territoriale, pertanto, non può sottrarsi alla responsabilità di fare rete e dare risposte, anche sociali, alle comunità che attraversa. Con questo ed altri progetti “viviamo” i territori che attraversiamo e la prevenzione medica, così come le iniziative di welfare diffuso, sono modi con i quali esprimere la nostra vicinanza alle comunità e alle persone con le quali condividiamo, ogni giorno, la nostra presenza”.

“La prevenzione - dichiara l’assessora Lucarelli - è l'arma in più che abbiamo nella lotta ai tumori. Iniziative come la Race for the Cure e la Carovana della prevenzione, ad esempio, sono un viatico perfetto per mettere in moto una macchina di controllo che ci aiuta a volerci bene, a prender cura di noi. Ecco perché sono convinta che progetti come quelli messi in campo dalla Komen vadano incentivati. Sono un aiuto vero, forte e concreto alla ricerca e alla lotta al tumore al seno. Se a questo apparato si unisce la macchina della solidarietà, e oggi l'impegno di Autostrade per l'Italia ne è la conferma, si crea un mix forte e vincente per aiutarci a combattere i tumori. Faccio un appello al mondo delle imprese per aiutare la ricerca innescando un percorso virtuoso che possa contribuire ad alzare il livello della prevenzione”.

Un’attenzione quella della Società non solo per le proprie donne, alle quali dedica da molti anni campagne di prevenzione aziendali (oltre 250 donne l’anno ricevono nelle principali sedi aziendali uno screening completamente gratuito), ma anche verso i territori che ospitano le proprie sedi. Grande apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso anche dal Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti. “L’iniziativa è stata un successo nel nostro territorio, che ha risposto positivamente e raggiugendo, in breve tempo, il numero massimo di prestazioni messe a disposizione. Quando un territorio e quindi un Municipio riescono a garantire una perfetta sinergia con le importanti realtà territoriali sono i cittadini a beneficiarne. In questo caso è la prevenzione e la salute delle donne a giovarne e ne siamo molto contenti”.

Le prossime tappe in programma vedranno infatti le Unità Mobili di Komen Italia spostarsi a Napoli, il 22 ottobre, e a Genova il 7 novembre per proseguire nel mese dedicato alla prevenzione del tumore del seno con un’iniziativa importante per contrastare una delle neoplasie più diffuse e ancora oggi principale causa di morte femminile.

Dal 2017 a oggi la “Carovana della Prevenzione” ha offerto gratuitamente 50.000 prestazioni mediche in 17 regioni italiane, con 579 giornate di prevenzione rivolte prevalentemente a territori e comunità più in difficoltà. Grazie all'utilizzo di 4 Unità Mobili allestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione (2 per facilitare la diagnosi precoce dei tumori del seno, 1 per i tumori ginecologici e le altre patologie oncologiche prevalenti nelle donne e 1 di prevenzione primaria, per offrire consulenze specialistiche e percorsi personalizzati utili all’adozione di stili di vita più corretti), la Carovana della Prevenzione è in grado di offrire esami clinico-strumentali utili alla diagnosi precoce del tumore al seno e di altri tumori prevalenti nelle donne.

Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano infatti le neoplasie più frequenti per le donne, 1 donna su 9 sviluppa un tumore del seno nel corso della propria vita; l’incidenza è in continuo aumento e, sebbene si tratti di tumori altamente curabili, in particolare quando identificati in fase iniziale, più di 1.000 donne ogni mese nel nostro Paese perdono la vita per questa malattia.