Tumori, chirurgia robotica protagonista su Doctor's Life. Corso Ecm per medici

La chirurgia robotica nella lotta ai tumori. Partirà da lunedì 20 febbraio su 'Doctor's Life' il nuovo corso Ecm Fad che sarà visibile su piattaforma Sky Vod (ad accesso riservato per medici chirurghi e farmacisti) e sul sito internet www.doctorslife.it. Il corso 'La chirurgia robotica in oncologia', in collaborazione con gli Irccs-Ifo di Roma, ha come obiettivo di fare il punto su quanto la chirurgia mininvasiva sta assumendo, sempre più, un ruolo di spicco in ambito oncologico. Il corso prevede un'introduzione che parte dalle basi della chirurgia robotica e dall'analisi dei costi; in seguito verranno presi in considerazione tutti gli ambiti di applicazione della piattaforma robotica in chirurgia oncologica, dalla pelvi all'orofaringe. Il responsabile scientifico del corso è Enrico Vizza, direttore Uoc Ginecologia oncologica Irccs Istituto nazionale tumori 'Regina Elena' di Roma. Il corso è diviso in 10 moduli, per una durata complessiva di 5 ore per 7,5 crediti formativi.

Tutte le presentazioni hanno preso in considerazione le più recenti evidenze disponibili in letteratura su questo specifico ambito scientifico. Per la comprensione non sono necessarie delle specifiche competenze chirurgiche o scientifiche, in quanto ogni presentazione tratta gli argomenti partendo dalle basi, quindi il corso è adatto sia ai neofiti sia ai chirurghi esperti che vogliono approfondire l'argomento da un punto di vista diverso dal proprio. Per la realizzazione di questo progetto sono stati coinvolti una serie di esperti chirurghi di diverse specialità, che svolgono la propria attività chirurgica e scientifica all'Istituto nazionale tumori 'Regina Elena' di Roma.