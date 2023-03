Tunisia, direttrice Corriere di Tunisi: "Paese è in difficoltà ma non crollerà"

"Il Paese è in difficoltà, non c'è dubbio, ma non credo che si lasci crollare la Tunisia". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Silvia Finzi, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Italianistica dell'Università di Tunisi, mentre in Italia cresce l'allarme per la situazione nel Paese nordafricano, sempre più in crisi economica e sempre più punto di partenza di migranti irregolari.

Di "evitare il tracollo economico", ha parlato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre durante il suo intervento al Consiglio Europeo, la premier Meloni ha ammonito dal rischio che arrivino "900mila" persone. Intanto resta in bilico il prestito alla Tunisia del Fondo monetario internazionale, ritenuto da molti osservatori fondamentale in questa fase per evitare il collasso.

"Mi sembra importante che la Tunisia riceva degli aiuti, ma non sono gratuiti. Bisogna vedere se questi aiuti, che sono da rimborsare, possano bastare per sollevare l'economia e che cosa si chiede in cambio", spiega Finzi, che è anche direttrice del Corriere di Tunisi, giornale nato dopo l'indipendenza del Paese nordafricano, avvenuta nel 1956, ed unica testata italiana nel mondo arabo.

Finzi evidenzia quindi le difficoltà economiche che sta incontrando una parte della popolazione. "Lo Stato contribuisce a calmierare i prezzi dei generi di prima necessità come il pane e lo zucchero. Se fossero tolte queste agevolazioni per questi cittadini ci sarebbero rischi sociali importanti", prosegue, evidenziando come la Tunisia, Paese che "storicamente" ha relazioni con l'Europa e che "culturalmente è il più europeo" tra quelli della sponda sud del Mediterraneo, va aiutata "da tutti i punti di vista, non solo per contrastare il fenomeno migratorio" e "in una maniera che non serva soltanto gli interessi europei, ma anche tunisini".

Poi, sempre a proposito del fenomeno migratorio, la professoressa ritiene che "l'interesse per la Tunisia non può essere soltanto il frutto dell'emergenza in Italia", precisando di credere che "il discorso sia da fare in maniera più condivisa e meno legata alla paura del momento" e nell'ottica di non considerare il Paese una barriera alla migrazione illegale.

Finzi invita quindi a valutare l'emergenza migratoria nel suo complesso, a comprendere perché i migranti arrivino in Tunisia "da tutte le parti dell'Africa" e a "interrogarsi veramente sulla situazione libica e a non far finta che questo problema non esista: c'è problema di guerra permanente e questa gente si sposta verso i porti che credono sicuri, come lo è ora la Tunisia". Se non si comprendono le "ragioni drammatiche di chi arriva a mettere a rischio la propria vita perché sente minacciata la sua sopravvivenza e si cerca di tamponare soltanto, questo problema non si risolverà", conclude.