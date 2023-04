Tunisia, Fabiani (Icg): "Due ipotesi dietro stretta Saied, non escluso default"

"E' chiaro ed evidente che il presidente non risponde alla pressione internazionale come ci si aspetterebbe che facesse"

Cosa sta cercando di fare Kais Saied con la nuova stretta contro l'opposizione tunisina, incurante di tutte le pressioni internazionali perché fermi la deriva autoritaria?. Riccardo Fabiani, direttore del progetto Nordafrica all'International Crisis Group, prova a rispondere a questa domanda presentando due ipotesi, una "più benigna", ed è quella su cui scommette l'Italia, e un'altra che prende in considerazione l'ipotesi di un default, con uno scenario anche "catastrofico".

"E' chiaro ed evidente che Saied non risponde alla pressione internazionale come ci si aspetterebbe che facesse - sottolinea Fabiani in un'intervista all'Adnkronos - Nel senso che ogni volta che Stati Uniti e Fondo monetario internazionale ricordano che l'unica soluzione alla crisi attuale è di attuare i termini del prestito dell'Fmi, il presidente risponde picche. Come nei giorni scorsi, quando ha detto che la Tunisia non accetterà alcun diktat dall'estero, mentre l'arresto del leader di Ennahda Rashed Ghannouchi e di altri esponenti dell'opposizione sono un segnale molto chiaro che i discorsi a favore della democrazia non hanno alcun effetto su di lui".

La domanda è cosa Saied stia cercando di fare. Secondo l'analista del'Icg, due sono le ipotesi: la prima, quella "più benigna, è che stia in questo modo cercando di negoziare un ammorbidimento dei termini del prestito ed è questa l'ipotesi su cui scommette l'Italia, un'ipotesi che rientra in una tattica negoziale per costringere Stati Uniti ed Fmi a capitolare e rivedere alcune condizioni".

Ma c'è una seconda ipotesi che si sta profilando e che, sostiene Fabiani, "emerge soprattutto quando si parla con i sostenitori del presidente, con quanti fanno parte del suo movimento: in sostanza la Tunisia potrebbe non aver bisogno dei soldi del Fondo, perché potrebbe averli in prestito da altri Paesi, come la Cina, l'Algeria o i Paesi del Golfo, o anche aumentando la produzione di petrolio o di fosfati". Ma ancor di più, ragiona l'analista, potrebbe non averne bisogno perché potrebbe optare per il default, per una ristrutturazione del debito.

"Uno scenario da incubo per l'Italia, perché si teme che la Tunisia possa sprofondare nel caos - dice Fabiani - Ma la verità è che nessuno sa con certezza con succederebbe: ci potrebbe essere un default caotico, un colpo di stato ed un aumento delle partenze irregolari. Ma ci potrebbe essere anche un default controllato, con un impatto limitato sulla sicurezza dell'Italia e dei flussi migratori. E io credo che a questo punto il governo debba cominciare a prepararsi a questo secondo scenario, a studiare come si potrebbero contenere le eventuali ripercussioni".

In questo contesto, qual è il ruolo che stanno giocando gli altri Paesi della regione e poi Russia e Cina? "La realtà - spiega Fabiani - è che nessuno di questi ha molto da offrire e vuole o può sostituirsi all'Fmi. La Cina ha le risorse ma non le vuole buttare, la Russia vorrebbe ma non ha le risorse, l'Egitto sta cercando di avere un'influenza, Tunisi intanto ha ripreso i contatti con la Siria". Ma c'è anche un'altra realtà, chiosa l'analista: ed è che Saied e chi gli sta intorno "hanno tutti simpatie per le ideologie antioccidentali, per questo moltiplicano i contatti con quei Paesi, non perché abbiano grandi possibilità di aiutarli".