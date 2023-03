Tunisia, Fabiani (Icg): "Tante divergenze, manca coordinamento internazionale"

"L'unica via d'uscita in questo momento è una forma di coordinamento internazionale più efficace per mettere pressioni in maniera più seria, efficace e diretta sulla Tunisia" perché mentre si parla di rischio 'esplosione' e collasso economico "c'è un problema di fondo, più ampio", ovvero "la mancanza di coordinamento internazionale tra le posizioni dei vari Paesi". Riccardo Fabiani, direttore per il Nord Africa dell'International Crisis Group (Icg), parla così con l'Adnkronos dopo il colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, occasione per un confronto, che "non avrebbe prodotto un riavvicinamento", sugli ultimi sviluppi della crisi in Tunisia, con la questione migratoria che preoccupa sempre più l'Italia.

Fabiani ragiona sulla posizione degli Stati Uniti, su quella italiana - "sicuramente più compatibile" con quella francese - e fa riferimento a "vari 'rumors' su un'iniziativa algerina" nel mezzo dell'attivismo italiano che punta a sbloccare i finanziamenti del Fondo monetario internazionale (Fmi). "Gli algerini starebbero preparando una conferenza per mettere insieme i vari donatori e finanziatori arabi per poter dare un aiuto di emergenza alla Tunisia", spiega, manifestando i suoi "dubbi". Perplessità perché, dice, "non credo i Paesi del Golfo abbiano un grande entusiasmo di fronte all'idea di dare dei crediti ad alto rischio alla Tunisia, una situazione che non convince nessuno". E' scettico l'esperto sulla possibilità che "Arabia Saudita o Emirati Arabi Uniti siano pronti o disposti a dare questi soldi". Non solo, Fabiani sottolinea i rischi di quello che considera come un "messaggio preoccupante" perché "fa credere ai tunisini che ci sia via di fuga rispetto all'accordo con il Fondo monetario internazionale" e quindi "complica ulteriormente una conversazione che già è difficile".

'c'è una crisi politica che non si può nascondere solo perché c'è un problema economico più grande'

Ci sono quindi "tre posizioni divergenti", prosegue Fabiani, che - col pensiero a Stati Uniti, Italia e Paesi arabi - parla di "caos di proposte e idee" e di assenza di "un messaggio chiaro da parte della comunità internazionale". Non solo, ma il presidente tunisino Kais Saied e gli attori tunisini possono "sfruttare queste divergenze per prendere tempo e - dice - per cercare di negoziare da una posizione di relativa forza". E il "problema sta tutto nell'assenza di coordinamento". "Ci vorrebbe - insiste - una posizione più unitaria da parte comunità internazionale per arrivare a spingere i tunisini almeno a introdurre qualche riforma, ad avere un impegno ufficiale del presidente nei confronti di queste riforme per poter poi sbloccare i crediti".

Qual è il livello dell'emergenza? "Secondo la maggior parte degli esperti, ci sono in realtà diversi mesi prima che si arrivi a un collasso economico", risponde Fabiani, secondo il quale "si rischia di sottovalutare un altro aspetto". Oltre alla crisi economica, che è certamente "un problema gigantesco", c'è "anche una crisi politica che non si può nascondere solo perché c'è un problema economico più grande", dice. E c'è "un presidente che si rifiuta di accettare ogni forma di dialogo, che agisce spesso utilizzando una retorica anti-occidentale preoccupante", osserva. E il prestito dell'Fmi "non riuscirà a risolvere da solo" la "deriva" nel Paese, rimarca, convinto che "sbloccare la prima tranche del credito non è una soluzione completa e globale perché bisogna prendere in considerazione anche questi problemi".

Problemi di fronte ai quali "c'è una divergenza di fondo" tra le posizioni di Usa, principali azionisti del Fondo, e Italia, che - dice l'analista - "non sembra possibile riconciliare" perché nella conversazione tra Tajani e Blinken "non sembra esserci stato nessun movimento di riavvicinamento".

La differenza, conclude rilevando che esiste "un rischio effettivo che la situazione possa degenerare", sta nel fatto che "l'Italia teme un collasso economico immediato da parte della Tunisia e quindi che non ci sia proprio tempo a disposizione per evitare il default". Mentre "gli americani sono meno preoccupati da questa prospettiva e soprattutto vogliono utilizzare il prestito del Fondo per fare pressioni sulla Tunisia e convincere il presidente Saied ad ammorbidire le proprie posizioni e a cercare di uscire da questa deriva autoritaria e autoreferenziale che la Tunisia sta seguendo da un po' di mesi".