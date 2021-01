Tunisia, il blogger Zied El Heni: "Paese non esploderà ma serve dialogo nazionale"

Tunisi, 22 gen. (Adnkronos/Aki)

La Tunisia "non esploderà", ma solo un "dialogo nazionale" potrà risolverne i problemi. Parola di Zied El Heni, il più famoso blogger del Paese che per primo coniò l'espressione 'Rivoluzione dei Gelsomini' e che in un'intervista ad Aki-Adnkronos International commenta l'ultima ondata di disordini le cui cause, spiega, sono "molteplici e principalmente dovute al malessere sociale".

Secondo El Heni, un passato nelle galere di Ben Ali, il governo tunisino ha colpevolmente trascurato una generazione, quella composta da 20-30enni, che oggi reclama lavoro e dignità, ma che fatica a vedere un futuro davanti a sé. "Dal 2011, dagli 80mila ai 100mila ragazzi ogni anno hanno lasciato la scuola. Fanno quasi un milione di giovani e nessuno si è interessato al loro destino", afferma il blogger, sottolineando che si tratta di giovani "provenienti principalmente da famiglie povere e quartieri disagiati" e che, dato il debole controllo delle famiglie, si ritrovano "soli nelle strade di fronte alle reti del terrorismo, della droga e della criminalità".

Questi giovani hanno solo il calcio e il loro habitat sono le curve degli stadi. "Le loro squadre preferite diventano la loro patria, che sono pronti a difendere con il sangue ed il fuoco. E ovviamente gli agenti di polizia li accusano di essere aggressivi...", rimarca El Heni.

La Tunisia, a suo parere, non rischia una nuova rivoluzione, ma alcuni partiti cercano di strumentalizzare a loro vantaggio questo malessere sociale, provando a indirizzarlo contro la coalizione al governo accusata di corruzione e cattiva gestione del Paese.

"Un paio, soprattutto quelli che non hanno una base popolare che consenta loro di accedere al potere democraticamente attraverso le urne, vedono in ogni protesta l'illusione di una rivoluzione che li porterà al potere - evidenzia - Ciò che non è vero e la situazione tornerà alla calma".

Il blogger si dice quindi "davvero deluso" dalla "mancanza di un'alleanza strategica tra Tunisia e Italia", due Paesi uniti storicamente (Cartagine e Roma) e che in potenza potrebbe ambire a grandi traguardi.

"La Tunisia può costituire per l'Italia un alleato e un ponte per conquistare l'Africa sub-sahariana. Il collegamento del tratto tunisino con la strada trans-sahariana che da Algeri va al Golfo di Guinea, costituisce una straordinaria opportunità per i due Paesi. Ma purtroppo non ci vediamo grandi!", sottolinea El Heni, che dice di "sognare una cooperazione che vada oltre le azioni di solidarietà".

"Credo in una partnership strategica con mega-progetti che includano altri stakeholder, ma di cui Italia e Tunisia costituiscano il cuore e la dinamo - conclude - Perché non un tunnel che colleghi l'Italia alla Tunisia, affiancato da una linea ferroviaria trans-sahariana che consenta di trasportare i prodotti italiani ed europei fino in Africa e le ricchezze africane in Europa. Non mancano progetti succulenti, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è visione e forza di volontà, invece di litigare per le briciole".