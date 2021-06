Tunisia, positivo al covid il premier: era atteso a Roma a inizio luglio

Il primo ministro tunisino Hichem Mechichi è rimasto contagiato dal covid-19. Lo ha annunciato la presidenza del governo, secondo quanto scrivono i siti tunisini. Tutti gli incontri e gli appuntamenti saranno rinviati fino alla guarigione di Mechichi, che continuerà a lavorare a distanza.

I collaboratori del premier saranno sottoposti a test per il covid. Mechichi si sottoporrà ad un secondo test entro la settimana prossima. Secondo quanto scriveva il sito d'informazione tunisino 'Leaders', Mechichi era atteso a Roma all'inizio di luglio per una visita ufficiale.

Mechichi, la cui visita in Italia era inizialmente prevista a dicembre, sarebbe dovuto arrivare a Roma per una missione "molto attesa" e incentrata sul proseguimento del confronto sulla "migrazione illegale" e per discutere degli "aiuti italiani alla Tunisia e, più in generale, della cooperazione bilaterale". E sarebbe avvenuta a pochi giorni da quella del presidente tunisino, Kais Said, che a metà giugno era stato ricevuto da Sergio Mattarella e dal premier Mario Draghi. Una missione, quella di Saied, che secondo la presidenza tunisina aveva come obiettivo "discutere le modalità per sviluppare meccanismi di cooperazione e partenariato bilaterale in diversi settori''.

Nel corso dell'incontro al Quirinale, Mattarella aveva ribadito "la grande amicizia e il partenariato di primaria importanza" tra i due Paesi. "Abbiamo in comune i valori della democrazia, la vicinanza geografica, la storia comune", aveva detto ancora Mattarella. Anche il Presidente tunisino aveva messo in risalto gli "storici e profondi legami" tra Italia e Tunisia, che "distano poche decine di chilometri e hanno una storia comune".

Erano stati quindi ricordati i rapporti economici, con numerosi imprenditori tunisini operanti in Italia in diversi settori di grande rilevanza e le cui attività riscuotono grande riconoscimento, e gli importanti legami culturali. I rapporti commerciali tra Italia e Tunisia sono ottimi: sulla base dei dati dell'Istituto Nazionale di Statistica tunisino, il nostro Paese è il secondo partner commerciale tra i Paesi dell'Unione Europea e il primo fornitore del Paese nordafricano con una quota di mercato del 15% circa nel 2020. La Tunisia, inoltre, è il quinto mercato di destinazione delle esportazioni italiane nell'area Mena nel 2020, il secondo in Nord Africa.