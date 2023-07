Il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi "dovrebbe finalizzare un memorandum d'intesa con la Tunisia a breve". Lo scrive la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una lettera di undici pagine in materia di migrazioni inviata ai capi di Stato e di governo in vista del Consiglio Europeo del 29 e 30 giugno. "Siamo pronti a dare nuovo vigore alle relazioni" con Tunisi, aggiunge.