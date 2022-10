Tunué presenta...

Tanti gli autori che Tunué porterà a Lucca Comics & Games 2022 a partire dal maestro del fumetto internazionale Paco Roca che torna a Lucca per l’edizione speciale a 15 anni dalla prima uscita del suo capolavoro "Rughe", già vincitore del Gran Guinigi nel 2008.

In fiera anche Pera Toons, campione di freddure da mesi nella classifica dei fumetti e dei libri per ragazzi più venduti in Italia, Simple&Madama con una cartolina esclusiva in edizione limitata solo per Lucca Comics&Games, e ancora Marco Caselli, Emilio Lecce, Katja Centomo e Emanuele Sciarretta del team della serie noir "7CRIMINI".

Tra le novità Caterina Rocchi aka Pane e Manga, fondatrice della Lucca Manga School, con la sua guida scanzonata "Come far finta di essere fumettista professionista e come diventarlo davvero", Andrea Voglino e Ariel Vittori con"Un nido di nebbia".

Allo stand Tunué gli autori e le autrici di alcune delle novità più interessanti dell’anno come Sabrina Gabrielli con "Colori Invisibili", Andres Abiuso e Lorenzo Coltellacci con la loro biografia a fumetti "Escher Mondi Impossibili", Lelio Bonaccorso con "Vento di libertà", Christian Galli con"Menta".

Pronti per le dediche anche alcuni degli autori della collana per lettori e lettrici junior Tipitondi come Gud, Christian Cornia, Loris De Marco e Enrico Nebbioso Martini in anteprima a Lucca Comics con le nuove sfide de"La banda del pallone".