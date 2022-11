Turiello Manageritalia: al sud abbiamo 0,2 dirigenti ogni 100 lavoratori, al nord 1 ogni 100.

L’Assemblea di Manageritalia Campania ieri sera in città ha rimarcato come la scarsissima managerializzazione dell’economia campana e del Sud in generale sia uno dei freni a uno sviluppo strutturale e di valore.

Napoli, martedì 15 novembre 2022 - “In Campania abbiamo 0,3 dirigenti ogni 100 lavoratori dipendenti, in Italia mediamente 0,9 e in Lombardia 1,7%. A Napoli siamo a 0,4 dirigenti ogni 100 lavoratori dipendenti, a Milano a 2,7. Questa scarsissima managerializzazione del nostro tessuto produttivo fatto di troppe aziende piccole o piccolissime prive di una vera conduzione e gestione manageriale è una delle principali cause della scarsa produttività, crescita ed occupazione”. Così Ciro Turiello, presidente Manageritalia Campania, ha aperto l’Assemblea dei manager del terziario della regione Campania ieri sera in città.

Nel corso dell’Assemblea si è parlato dei servizi per affiancare i dirigenti nelle sempre più pressanti sfide professionali e delle iniziative e azioni sempre più numerose che vedono Manageritalia Campania collaborare con istituzioni e altre organizzazioni locali per mettere le competenze dei manager volontariamente a favore dell’orientamento dei giovani e di alcune startup e organizzazioni profit e no profit per sostenerne lo sviluppo.

Presentate, dal presidente nazionale Manageritalia Mario Mantovani e dal segretario generale Massimo Fiaschi, anche le novità del contratto dirigenti terziario in tema di welfare, con un’apposita piattaforma dirigenti terziario, e politiche attive, per gestire all’interno e all’esterno il reskilling e la transizione professionale dei manager in ottica di sostegno allo sviluppo delle aziende.

In chiusura il presidente nazionale Mario Mantovani ha ricordato che quest’anno l’Assemblea nazionale di Manageritalia si terrà a Napoli il 25 e 26 novembre. “Manageritalia – ha detto Mantovani – ha scelto Napoli come sede della sua 99esima Assemblea Nazionale perché crede che Napoli e tutto il Mezzogiorno siano tra i punti cardine di uno sviluppo solido, duraturo e sostenibile”.

Manageritalia Campania (www.manageritalia.it) - (Associazione Campana dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa oltre 400 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, quanto mai validi ed evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. L’Associazione, insieme ad altre 12 dislocate sull’intero territorio nazionale e una dedicata agli executive professional, fa capo a MANAGERITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del terziario) che associa oltre 37mila manager e rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Oggi Manageritalia associa oltre 38mila manager.