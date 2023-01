Turismo, 2023 ricco di ponti strategici: gli italiani puntano su sole e spiagge

Anno nuovo, vacanza nuova. Il 2023 sarà ricco di ponti strategici e quindi quale modo migliore per dare il benvenuto ai prossimi dodici mesi se non iniziare a sognare e a organizzare il prossimo viaggio? E gli italiani non stanno perdendo tempo. Stando all'analisi diffusa da Volagratis.com i viaggiatori sono già in fermento e intenti a scegliere la prima vacanza del 2023. "Un’ottima soluzione anche per sconfiggere il malumore del Blue Monday - il 16 gennaio - riconosciuto a livello internazionale come 'giorno più triste dell’anno'" commentano gli analisti. In generale, i viaggiatori italiani sembrano prediligere il sole e la spiaggia, sia per le partenze invernali che per quelle estive: secondo Volagratis.com dal 2019 sono infatti calate del 13% le prenotazioni per le città, mentre un terzo delle prenotazioni già effettuate per il 2023 è relativo alle cosiddette mete di mare, in crescita del 46% rispetto al 2019 e del 26% rispetto al 2021.

Soprattutto, questo inverno i viaggiatori italiani rincorreranno l’estate: l’87% delle prenotazioni per le mete di mare si riferisce infatti a partenze previste tra gennaio e aprile, una percentuale in crescita del 26% rispetto al 2021. Al primo posto spuntano quindi le Maldive, seguite da Zanzibar e Thailandia. Nella top 5 si piazzano inoltre la Repubblica Dominicana e Mauritius: luoghi ideali da esplorare proprio in questo periodo dell’anno grazie al clima mite e alla possibilità di rilassarsi al sole. Per Pasqua, invece, al momento 7 viaggiatori su 10 scelgono la città: nonostante Sharm el-Sheik conquisti il primo posto per il “break” di primavera, il resto della Top 5 è infatti occupata da Parigi, Amsterdam, Londra e Praga.

Ma c’è anche chi si proietta all’estate: i più previdenti stanno già prenotando le partenze tra giugno e settembre. Nella Top 5 in questo caso sono le isole a farla da padrone: sul podio salgono Tenerife, Maiorca e la Sicilia, seguite da Sharm (unica eccezione) e Creta. Nonostante la particolare situazione socio-economica globale e i rincari degli ultimi tempi, gli italiani non vogliono quindi rinunciare a viaggiare, ovviamente con una maggiore attenzione al portafoglio, magari approfittando di sconti e promozioni per risparmiare.

A questo proposito, sul sito Volagratis.com ci saranno numerose offerte fino al 31 gennaio 2023 per decine di destinazioni e 3 codici sconto (attivi fino al 16 gennaio) che permetteranno di risparmiare fino a 300 euro sui pacchetti volo + hotel per viaggi da effettuare durante il 2023. Inoltre, è possibile bloccare la propria offerta sulla prenotazione del pacchetto volo+hotel versando soltanto un anticipo di 50 euro.

Ma perché prenotare a gennaio? Anche se può essere difficile riuscire a programmare le proprie vacanze con largo anticipo, prenotare all’inizio dell’anno è senza dubbio è il modo più sicuro per ottenere le tariffe migliori, soprattutto per i periodi di punta. E per chi è alla ricerca di idee, Volagratis.com consiglia 6 destinazioni per il 2023 da prenotare durante i saldi: dalle Maldive, per chi non vuole rinunciare alle alte temperature neanche in inverno, fino a Creta, per un’immersione tra storia e mare, passando per la Repubblica Dominicana, la Sicilia, Parigi e Amsterdam.