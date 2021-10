Fino a domani, 15 ottobre, si terrà a Rimini l'edizione 2021 del TTG Travel Experience, la fiera per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Circa 700 i buyer di oltre 40 Paesi che stanno partecipando ai business meeting per incrociare domanda e offerta.