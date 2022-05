Turismo, Bocca: "Albergatori fabbricatori di futuro con ristorazione e bar"

Gli albergatori si sentono "fabbricatori di futuro" ed il cambiamento passa anche dal "servizio offerto tramite ristorante e bar". Così il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commenta le principali evidenze del “Rapporto sulla ristorazione in albergo”, presentato a Parma alla vigilia della 72a Assemblea Generale della Federalberghi dove il gotha dell’hôtellerie italiana si incontrerà finalmente “in presenza”. "E’ evidente che un’azienda alberghiera oggi si deve evolvere velocemente guardando alle esigenze mutate e mutevoli del turista del terzo millennio. - spiega - La nostra indagine rivela che la gran parte degli intervistati intende potenziare e cambiare il servizio offerto tramite ristorante e/o bar. Le formule tecniche per procedere in questo senso sono svariate, l’importante oggi è operare il cambiamento".

"Siamo fieri di introdurre questo tema nella patria dell’enogastronomia Arriviamo qui a Parma a ridosso di Cibus. il salone internazionale dell’alimentazione" afferma Bocca e aggiunge "siamo nello stesso territorio e come imprenditori della ricettività siamo sempre più coinvolti da un pezzo importante del nostro settore, quello della ristorazione, che pretende grande cura e vive di contaminazioni assorbendo le innovazioni che si scoprono viaggiando in tutto il mondo".

Domani il presidente Bocca presenterà la relazione sull’anno turistico 2021. Inoltre si alterneranno sul palco il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ed il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Nel corso della giornata è prevista la tavola rotonda "Enogastronomia e turismo testimonial del brand Italia" cui parteciperanno accanto a Bocca lo chef pluristellato Carlo Cracco, l’amministratore delegato di Enit Roberta Garibaldi e il presidente della Fondazione Italiana Sommelier, Franco Maria Ricci.