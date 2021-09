Turismo, Colaiacovo (Confindustria Alberghi): "domanda estera ancora debole, riaprire mercati"

"Oggi il turismo europeo è ancora molto ridotto e benché si affaccino dei viaggiatori dagli Usa, i dati di occupazione registrati in queste settimane rimandano a numeri che a fatica si avvicinano a quelli di un periodo pre pandemia. Con la debolezza dei mercati stranieri i prossimi mesi saranno ancora molto complicati, perché la domanda interna non è in alcun modo capace di surrogare un’assenza così massiccia. E' quanto afferma Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, conversando con l'Adnkronos in occasione della Giornata mondiale del turismo. "Sempre di più sarà fondamentale l’andamento delle campagne vaccinali per riaprire i diversi mercati da cui dipende il nostro turismo" aggiunge.

"In questi anni di gravissima crisi l’importanza del turismo per l’economia del Paese e a livello mondiale è emersa con tutta la sua forza. - sottolinea Colaiacovo - Rilevanza in termini economici, ma anche occupazionali e di sviluppo sociale. Un’industria capace di valorizzare identità, storia e cultura dei popoli, insieme al patrimonio naturale e artistico".