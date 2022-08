Turismo, Confcommercio: "Tornano gli stranieri"

Il mercato turistico straniero si sta riprendendo bene durante questa estate 2022, sebbene si registri un andamento molto differente in funzione dei diversi mercati. Lo rilevano i dati di Confcommercio, in collaborazione con Tra Consulting, sulle previsioni degli arrivi di turisti stranieri in Italia per la stagione estiva 2022. Crescono i flussi da Stati Uniti che, grazie anche al dollaro forte sull’euro, tornano sui livelli del 2019 con quasi 4,4 mln di presenze nelle strutture turistico ricettive tra luglio e settembre, con una spesa complessiva prevista di oltre 2,1 miliardi di euro, superiore del 20% rispetto al 2019. Andamento molto simile anche per il Canada. Si riduce invece il turismo asiatico, mentre risulta praticamente azzerato il turismo russo.

Sul fronte europeo, evidenzia la confederazione, anche gli arrivi dalla Spagna recuperano i livelli pre-Covid (con circa 1 mln di passeggeri tra giugno e settembre), mentre si sta riprendendo solo in parte il turismo tedesco che, registra a luglio un calo degli arrivi in aereo del 27% rispetto al 2019. Complice l’effetto dei forti disagi registrati negli aeroporti per via di scioperi e agitazioni, il primo mercato incoming per l’Italia – con quasi 7,5 milioni di arrivi nelle strutture turistico ricettive tra giugno e settembre – rischierebbe dunque di mancare in parte all’appello della ripresa. Viene però in soccorso il mix dei mezzi di trasporto prescelto per venire in Italia, che prevede il mezzo aereo solo nel 50% dei casi.

Complessivamente, la spesa turistica degli stranieri in Italia per il trimestre luglio-settembre sarà di circa 17 miliardi di euro, ritornando così sui valori pre-pandemici, spiega Confcommercio.