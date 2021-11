Turismo, Confesercenti: "Con aumento contagi Ue a rischio ripresa"

"L'aumento dei contagi Covid in Europa potrebbe frenare il trend di ripresa del mercato" del turismo. E' quanto segnala la Confesercenti in occasione dell'assemblea annuale a Roma. "Eventuali nuove restrizioni, soprattutto nei Paesi tradizionalmente all'origine dei flussi turistici verso l'Italia, potrebbero far mancare alle strutture ricettive circa un milione di pernottamenti e assestare un duro colpo alla ripresa in atto".