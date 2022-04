Turismo dentale: la Croazia si conferma tra le mete di riferimento

Milano, 29 Aprile 2022. Ogni anno si registra un elevato numero di italiani che si recano in Croazia per effettuare le cure dentistiche ed odontoiatriche di cui hanno bisogno. Un dato che conferma un fatto già noto da tempo: la Croazia rappresenta una delle mete di riferimento quando si è alla ricerca di prestazioni con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il turismo dentale in Croazia è ormai un fenomeno ampiamente diffuso grazie anche ai partner di riferimento a cui rivolgersi che organizzano ogni fase del viaggio, dalla partenza fino ai controlli post intervento. Una delle realtà di riferimento in tal senso è Dentisti Croazia che si occupa di organizzare e gestire ogni minimo dettaglio tenendo conto delle esigenze del paziente. Sulla base di ciò, un team di esperti si occupa di trovare le strutture ricettive in cui alloggeranno gli ospiti, di prenotare i mezzi di trasporto con cui raggiungere la destinazione e di selezionare la clinica dentistica che risponda al meglio alle necessità dell’utente. Il tutto, accompagnato da servizi di consulenza ed assistenza, grazie ai quali è possibile avere preventivi gratuiti dei trattamenti nonché aiuto concreto nelle fasi pre e post-interventi.

Cure dentali: perché la Croazia è tra le destinazioni favorite

Sono molteplici le ragioni che inducono gli italiani a scegliere la Croazia per le proprie cure dentali.La tempestività degli interventi è uno dei principali motivi: diversamente da quanto in genere accade in Italia, i professionisti che operano in Croazia riescono ad assicurare interventi in tempi brevi, senza che il paziente sia costretto ad attendere mesi per la prestazione richiesta.

È soprattutto l’ampia disponibilità dei professionisti a rendere il servizio così rapido: le cliniche dentistiche della Croazia sono generalmente operative tutti i giorni della settimana, anche nei festivi, così da venire incontro alle esigenze lavorative e personali dei pazienti italiani.

Va ad aggiungersi all’elenco, poi, la qualità dei trattamenti: che si tratti di interventi di routine (come, ad esempio, sbiancamento dentale, ablazione del tartaro, pulizia dei denti) o di natura specialistica(come la realizzazione di impianti e ponti dentali, corone, otturazioni, apparecchi ortodontici fissi o mobili, devitalizzazioni, etc.), gli studi dentistici siti in Croazia assicurano sempre un elevato livello di professionalità. Una qualità che trova conferma nella presenza di dentisti specializzati e costantemente aggiornati che utilizzano attrezzature e materiali all’avanguardia (tutti prodotti in Europa con certificazione CE).

Altro motivo di successo del turismo dentale in Croazia, infine, è il significativo risparmio: gli studi odontoiatrici offrono cure e servizi ad un prezzo inferiore rispetto a quello generalmente richiesto in Italia per i medesimi interventi (si parla di un risparmio fino al 70%).

Turismo dentale in Croazia: come unire l’utile al dilettevole

Gli italiani prediligono la Croazia come meta del loro viaggio per effettuare cure dentistiche ed odontoiatriche non soltanto perché desiderosi di accedere a servizi di qualità.

Raggiungere la Croazia diventa per molti, infatti, anche un’occasione per scoprire un paese di straordinaria bellezza, dove il Mare Adriatico entra in contatto con centri urbani di elevato valore storico e culturale.

Del resto, proprio a pochi chilometri di distanza dalle cliniche dentistiche più note della Croazia, si trovano città come Volosca, Fiume, Abbazia, Rovigno, Zara e Pola con i loro numerosi monumenti e siti artistici visitati da tutto il mondo.

Il clima gradevole (mite e umido d’inverno, caldo e secco durante l’estate), la particolare vicinanza con l’Italia (raggiungibile in poche ore con macchina, autobus, aereo o treno) e la gentilezza che contraddistingue il popolo croato sono tutti fattori che contribuiscono a rendere la Croazia il luogo ideale dove risolvere un problema legato alla salute dei propri denti ma allo stesso tempo trascorrere una vacanza indimenticabile.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl