Il turismo ha bisogno di maggiori risorse di quelle stanziate dal Pnrr. A affermarlo Massimo Garavaglia, ministro del Turismo secondo il quale vale oltre il 13% del pil mentre gli è stato destinato solo l'1.5%. "Abbiamo più domande delle risorse a disposizione, cose che non capita a tutti: l'importante è non lasciare risorse inutilizzate. Confidiamo per questo nella flessibilità", ha aggiunto.