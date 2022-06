Turismo: Federalberghi, in ripresa a maggio oltre + 33% presenze su 2019 ed è boom stranieri

Turismo in netta ripresa a maggio sia per le presenze italiane che degli stranieri, in particolare degli americani. L'indagine di Federalberghi-Nexi. E per l'estate si vede rosa al mare

Il turismo in Italia è in netta ripresa come dimostrano i dati delle presenze negli alberghi a maggio ed è così che gli operatori del settore guardano all'estate con ottimismo, specialmente per le vacanze al mare. A maggio infatti, Federalberghi annota un solido +33,4%, con un aumento del 13,5% delle presenze italiane e del +45,8% di quelle straniere sul 2019, con un balzo della spesa complessivamente del +13,7% secondo un'indagine presentata da Federalberghi con Nexi e presentata a Procida, in occasione della giunta della federazione degli albergatori.

Si tratta di "una ripresa inaspettata del turismo sui numeri, eravamo certi che dopo due anni di prigionia ci sarebbe stata una ripresa, ma non con questi numeri", commenta il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. Un segnale positivo "dovuto ad una grossa affluenza del turismo americano che ha ricominciato a viaggiare e a tornare in Italia, - sottolinea - ma la cosa che ci rende più fieri è che l’anno scorso noi abbiamo salvato la stagione sul turismo italiano, ovvero gli italiani sono rimasti in Italia perché non potevano viaggiare, quest’anno che gli italiani possono viaggiare rimangono in Italia e continuano a fare le vacanze nel nostro Paese, come dimostrano i dati del 2 giugno quando quasi il 90% degli italiani è rimasto in Italia".

E per l'estate i segnali sono buoni per le vacanze al mare in modo particolare per i lidi del nord e del centro Italia. Tra le destinazioni più gettonate spiccano le spiagge venete, la riviera romagnola, la Costa degli Etruschi, la Costa Smeralda, il Salento, ma anche l’Isola d'Elba, la Costiera Amalfitana, la costa settentrionale della Sicilia e la Maremma Toscana. Lo rileva un’analisi di Zucchetti e Lybra.tech basata sui dati del Travel Data Lake, progetto della software house italiana, presentata in occasione della giunta di Federalberghi a Procida. Dall’analisi emerge inoltre che per numero di ricerche effettuate, quest’anno sono i cittadini degli Stati Uniti quelli più interessati a venire in vacanza nel nostro Paese

(Dall'inviato Cristina Armeni)