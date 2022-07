Turismo, Garibaldi (Enit): "Felici di aver accolto il forum Global Youth e valorizzato i nostri giovani"

"Siamo veramente felici di aver accolto questo forum e di poter collaborare con Unwto, di poter valorizzare i nostri giovani, valorizzare le loro idee e valorizzare di conseguenza la nostra Italia agli occhi dei giovani venuti da tutto il mondo". Così Roberta Garibaldi, ad Enit, presente all’Hotel Hilton Sorrento Palace di Sorrento in occasione del Global Youth Tourism, il primo summit mondiale rivolto ai giovani del mondo per confrontarsi alla pari con le istituzioni sui temi del turismo e della sostenibilità con lo sguardo rivolto al futuro.

"Le ricerche – ha detto Garibaldi – ci mostrano l’Italia come secondo Paese più desiderato in tutta Europa dalla generazione ‘z’, dopo la Francia. Siamo nel cuore dei giovani, diventa per loro un piacere essere qui nel nostro bellissimo territorio. Oggi vedremo i 10 comandamenti che i giovani hanno elaborato, che proporranno a noi e di conseguenza al mondo, per valorizzare al meglio il turismo e preservare le sue risorse per il futuro e per le prossime generazioni".

"Questa mattina - ha aggiunto Roberta Garibaldi – abbiamo fatto una colazione con i tanti pani di Italia, pensiamo che dobbiamo valorizzare e preservare tutte le nostre tipicità e il nostro patrimonio, anche quello enogastronomico" ha concluso l’ad Enit.