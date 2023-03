''Grazie ad un trasporto sostenibile di merci e persone stanno crescendo anche altri settori molto importanti per il nostro Paese e, in particolare, il turismo. Le previsioni per il 2023 parlano infatti di un +30% per il turismo internazionale, preannunciando un ritorno ai livelli pre-pandemia''. Lo sottolinea il presidente di Alis, Guido Grimaldi, in occasione dell'inaugurazione di LetExpo, l'evento della logistica e dei trasporti alla Fiera di Verona.