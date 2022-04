Turismo: italiani più sostenibili, per 39% l'alloggio ideale è immerso nel verde

La rinnovata sensibilità ambientale e la voglia di riconnettersi alla natura sta orientando lo stile di vita di una porzione sempre più considerevole di persone, traducendosi in nuovi paradigmi di consumo che stanno rivoluzionando interi settori economici. Tra questi anche il mondo del turismo, dove cresce l’interesse verso esperienze di viaggio più sensibili all’ambiente, come confermano gli insight di PiratinViaggio.it, la piattaforma italiana del gruppo HolidayPirates Group, il portale di offerte di viaggio, che, in occasione della giornata mondiale della terra (22 aprile) ha indagato i nuovi trend.

I dati dell’azienda evidenziano l’evoluzione nelle preferenze degli italiani, che dimostrano di essere particolarmente attratti dai viaggi a contatto con la natura: da un recente sondaggio che ha coinvolto 6.000 utenti della piattaforma emerge infatti come per il 39% degli italiani l’alloggio ideale debba essere immerso nel verde, una preferenza per agriturismi, campeggi, sistemazioni ecosostenibili o soggiorni originali tra cui case sull’albero e glamping.

E ancora, il 25% dei rispondenti sarebbe interessato a ricevere più offerte di 'vacanze a contatto con la natura', percentuale che sale fino al 29% per la fascia d'età 18-34 anni. La maggior inclinazione dei più giovani verso soluzioni di viaggio green è confermata dal fatto che la Generazione Z sia la fascia d’età maggiormente interessata alle proposte legate ad un turismo più sostenibile, scelte con il 17% delle preferenze, una tipologia di esperienza che unisce generazioni molto distanti, tanto che anche gli over 65 fanno registrare la stessa percentuale, più alta della media nazionale ferma al 14%.