Turismo, la Venere di Botticelli 'influencer' per promuovere l'Italia nel mondo

La Venere di Sandro Botticelli, icona di bellezza e di rinascita, presterà il suo volto alla nuova campagna internazionale di promozione turistica dell'Italia. Una Venere in veste di 'virtual influencer', in minigonna jeans e maglietta, oppure in canottiera mentre mangia la pizza, comunque sempre vestita, molto diversa dall'originale di Botticelli la "Nascita di Venere" conservata agli Uffizi. Riconoscibile da tutti comunque attraverso lo sguardo e il segno inconfondibile dei suoi capelli, questa nuova Venere viaggerà lungo tutto lo Stivale presentando al mondo la “meraviglia” dell’italianità, raccontandone i paesaggi, le mete iconiche delle città d’arte così come i piccoli borghi, le tipicità enogastronomiche e le tante declinazioni dell’offerta turistica ricca e variopinta che rendono così unico il patrimonio dell’Italia.

"Open to meraviglia" è il claim scelto dal Gruppo Armando Testa per la campagna internazionale del ministero del Turismo ed Enit, che parte il 1 maggio ed è realizzata con il contributo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio per rappresentare l’Italia nel mondo, che è stata presentata oggi a Roma dal ministro del Turismo Daniela Santanchè in una conferenza stampa a Roma con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi e l'ad di Enit Ivana Jelinic. Una campagna digitale, che vivrà nel profilo Instagram venereitalia23, nel sito Italia.it e nelle altre piattaforme social.

"La campagna serve per vendere la nostra Nazione e le nostre eccellenze, in un modo inedito, mai fatto in Italia prima d'ora: un video che sarà su tutte le ferrovie, le televisioni e gli aeroporti, con la consapevolezza che la pubblicità è l'anima del commercio e noi dobbiamo saper vendere l'Italia" ha annunciato il ministro Santanchè. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, da parte sua, ha sottolineato che il governo "lavora in perfetta sinergia, in tantissime occasioni per lanciare progetti. Il turismo è uno straordinario modello che possiamo offrire nel mondo per fare crescere la reputazione dell’Italia nel mondo e tutte la ambasciate italiane trasmetteranno le immagini della campagna. Abbiamo uno straordinario numero di turisti ma non dobbiamo accontentarci" ha rimarcato Tajani.

L'immagine di questa Venere strizza l'occhio sicuramente ai giovani. "Dobbiamo andare ad intercettare flussi turistici di qualità e cambiare l'approccio del passato rivolto in grossa parte a target di un turista di età matura. Oggi dobbiamo rivolgerci a un target più giovane, ai Millennials e le generazioni X e Z" ha sottolineato Jelinic. Un coinvolgimento dei giovani e di un pubblico eterogeneo che sarà attirato in Italia nei prossimi mesi ed anni da grandi eventi, dal Giubileo del 2025 all'auspicabile Expo 2030 a Roma ma anche da grandi sfide sportive che si svolgeranno in Italia, dalla Rider Cup di Golf a settembre, dagli Europei di atletica del 2024 ai Mondiali di scherma di luglio,alle Olimpiadi Milano-Cortina nel 2026, solo per citarne alcuni. "Lo sport è movimento: c'è un'economia del turismo sportivo domestico che non abbiamo mai quantificato, - ha rimarcato il ministro dello Sport Abodi - sono milioni di persone tra atleti, familiari, tecnici, dirigenti, mondo arbitrale che si muovono nei 12 mesi".