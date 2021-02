Turismo, Michela Vittoria Brambilla: "auspico di nuovo ministro dedicato, sono stata l'unica in Italia"

Roma, 9 feb. (Adnkronos)

"Io credo che il turismo deve meritare un ministero a sé proprio come ha pensato e voluto il presidente Berlusconi nel suo quarto governo di cui ho fatto parte". Così Michela Vittoria Brambilla, ex ministro del Turismo, oggi deputata di Forza Italia e conduttrice televisiva, afferma all'Adnkronos auspicando un ministero del Turismo nel prossimo governo che sta mettendo a punto il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Brambilla, rivendica questa esperienza che ha rappresentato un unicum in Italia.

"Io sono stata il primo e unico ministro del Turismo in Italia, solo del Turismo" sottolinea. "E siccome ero anche presidente nazionale dei giovani di Confcommercio sono stata una sorta di ministro tecnico. Ma - aggiunge - prima e dopo di noi il Turismo è stato sempre annesso ad altri ministeri: ultimamente Beni culturali, Agricoltura, e questo ha avuto l'effetto di deprimere ulteriormente il settore".

Quanto alla sua passata esperienza di ministro del Turismo senza Portafoglio presso la Presidenza del Consiglio Brambilla sottolinea con rammarico, "mi dispiace che io ho fatto la prima riforma del Turismo, il primo e unico codice del Turismo ma aveva bisogno di alcuni decreti attuativi ma chi è venuto dopo di me si è guardato bene dall'attuarli...noi siamo andati a casa prima del previsto, io avrei terminato tutto ma non ne ho avuto il tempo".

Ed in merito alle politiche sul turismo del costituendo esecutivo a guida Mario Draghi la deputata di Forza Italia dice: "Sono certa che il presidente incaricato Draghi saprà porre rimedio e trovare le soluzioni migliori per sostenere le nostre imprese del turismo e rilanciare l'ltalia del turismo non appena la situazione del covid lo permetterà, come ci auguriamo tutti". (di Cristina Armeni)