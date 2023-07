Turismo, Planetaria Hotels: "Valorizzare ciò che abbiamo senza sprecare risorse in promozione"

"C'è da chiedersi se l'Italia con le maggiori risorse naturali e prima meta turistica a livello internazionale non sia prima nelle classifiche turistiche. Quando parliamo di turisti si parla di promozione e forse ne facciamo troppa con spreco di risorse e quindi, il problema sta nel fruire dei nostri beni, nel valorizzare ciò che abbiamo". A dirlo Damiano De Crescenzo, direttore generale Planetaria Hotels, in occasione della 100ma assemblea Manageritalia.

"Per risolvere la carenza di taxi - auspica - sarebbe opportuno pensare all'utente per questo proponiamo di avere una piattaforma digitale ad hoc e questo è un modo per tutelare il bene turismo".