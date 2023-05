Turismo, Santanchè: "A giugno norme su affitti brevi", Bocca: "è Mr Hyde dell'ospitalità"

Il 2023 è in netta ripresa e si intravede proprio quest'anno l'uscita dal tunnel della crisi non solo con il raggiungimento ma addirittura con il sorpasso dei flussi turistici pre pandemia del 2019. Ad esserne convinta è il ministro del Turismo Daniela Santanchè che, anche oggi, dall'assemblea annuale di Federalberghi a Bergamo, ha ribadito la sua previsione, supportata dalle rilevazioni del settore. "Il turismo in Italia sta crescendo come ci dicono tutti i dati, anche quelli del bimestre, dove abbiamo avuto un aumento del 4,3% dei turisti italiani e il 3,8% dei turisti stranieri, quindi sono certa che sarà l'anno del sorpasso rispetto al 2019".

Una buona prospettiva condivisa dagli albergatori italiani anche se con minore enfasi. "Siamo positivi sulla stagione 2023 e speriamo che questo sia l’anno del sorpasso rispetto al 2019" ha affermato durante l'assise il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca che dal suo osservatorio riferisce: "abbiamo un’ottima affluenza del turismo internazionale, soprattutto dagli Stati Uniti, il dollaro forte e l’amore per il nostro Paese e la cosa che ci fa più piacere è che continua ad essere altissima la percentuale degli italiani che fanno vacanza in Italia".

"Finalmente, dopo due anni terribili, che faremo fatica a dimenticare, a partire dalla scorsa primavera il mercato turistico si è risvegliato" ha detto Bocca anche se dal alto economico non sono tutte rose e fiori..."non va dimenticata l’impennata dei costi, in specie quelli del gas e dell’energia elettrica, e la conseguente erosione dei margini" per gli albergatori.

Ma su tutto il settore grava il fenomeno dell'abusivismo, sul quale Federalberghi, da sempre schierata per la legalità, combatte la sua battaglia e che addita con le sue 'presenze non registrate' come "il Mr Hyde dell'ospitalità, il doppio oscuro del Dr. Jekyll rappresentato dall’ospitalità regolare, che ha molti simpatizzanti in giro per l’Italia. Un fenomeno determinato soprattutto dagli 'affitti brevi' delle case vacanze e delle camere nelle abitazioni private che rappresentano il 23,6% dei flussi turistici ma che generano solo l’11,9% dei consumi turistici. Un'economia sommersa su cui il ministro Santanchè ha annunciato che a breve interverrà con una proposta di legge. "Sugli affitti brevi sarà presentata una proposta di legge entro i primi di giugno" ha detto Santanchè - ma non si procederà con un decreto legge perchè sarebbe una forzatura ed è giusto dare al Parlamento la possibilità di discutere". Anche se su questa materia, ha aggiunto, "bisogna non criminalizzare ma regolamentare" e quindi "bisogna fare prima di tutto un codice identificativo e una piattaforma comune".

Il tema degli affitti brevi, del resto, è un problema molto sentito nelle città, e n on già nei borghi dove scarseggiano le strutture ricettive. E' stato lo stesso sindaco di Bergamo Giorgio Gori ad evidenziarlo in un video messaggio inviato all'assemblea degli albergatori di Confcommercio. "la crescita del turismo extralberghiero può determinare complicazioni, soprattutto nei centri storici che sono organismi molto delicati dove ci sono famiglie vere che abitano questi luoghi. L'avanzata delle locazioni brevi sostenute dall'economia delle grandi piattaforme internazionali è un tema su cui va posta l'attenzione del legislatore. Lo stiamo facendo da tempo con altri sindaci - ha detto Gori - non sto parlando di abusivismo ma di un equilibrio che deve caratterizzate il sistema turistico italiano. L'istanza che stiamo rappresentando al ministro è dare poteri ai comuni, come è stato fatto in via eccezionale a Venezia, per regolamentare questo fenomeno che di per sé è positivo ma su cui dobbiamo stare attenti che non ci siano squilibri".

Alla convetion di Federalberghi hanno partecipato, tra gi altri, l'imprenditore della maglieria made in Italy Brunello Cucinelli e il presidente della Lombardia Attilio Fontana