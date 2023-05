Turismo, Santanchè: "Raddoppiare salario a chi lavora durante festivi, spero misura prossima settimana"

"Lavorare nel turismo è sacrificio, vuol dire lavorare nei festivi e con turni notturni ma spero di riuscire a mettere in atto a brevissimo una misura, ne ho già parlato con i ministri Calderone e Giorgetti, per dare un segnale. Non sarà una misura strutturale perché dobbiamo capire se funziona ma io vorrei che già da questa stagione chi lavora la domenica, i festivi, i notturni, raddoppi il suo salario. E stiamo cercando di lavorare sulla decontribuzione. E quindi spero di riuscire la prossima settimana già a dire che riusciamo a fare questo". E' quanto ha annunciato il ministro del Turismo Daniela Santanchè intervenendo al Festival dell'Economia di Trento.

Quanto alla formazione nel settore turistico ha ricordato come "nella legge di bilancio abbiamo messo i soldi per una scuola di alta formazione, per figure professionale alte di management e ne stiamo parlando con il ministro Bernini e mi auguro di fare in tempo già per il prossimo anno scolastico".