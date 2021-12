Turismo, Unione comuni montani: "Preoccupazione per disdette"

Esprime "incertezza" e "preoccupazione" l'Unione dei comuni montani (Uncem) per le disdette dei turisti in montagna e chiede un "impegno necessario di governo e Parlamento". "La stima è del 60 per cento di disdette di prenotazioni che erano state fatte nei territori montani alpini e appenninici fino all'Epifania" afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, Unione dei Comuni montani. "Siamo preoccupati perché tra gli operatori turistici, albergatori e ristoratori in particolare, oggi regna l'incertezza. Tanta. E fioccano le telefonate di disdetta. Che quest'anno sono più dannose dello scorso anno" dice Bussone.