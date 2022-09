Turismo, vacanze a settembre per 12 milioni di italiani

Nonostante le preoccupazioni per il futuro, a settembre sono 12 milioni gli italiani che faranno una vacanza: 9,9 milioni in Italia e 2,1 all’estero. Per più di 4 italiani su 10, sarà la vacanza principale dell’estate, con destinazione mare nel 33% dei casi, seguita dalla montagna al 18%, città d’arte nel 30%. In Italia si sceglie Toscana in primis, seguita da Sicilia, Sardegna e Campania. Per l’estero, le destinazioni restano quelle che hanno dominato per tutta l’estate: Spagna, Francia, Grecia e Croazia.