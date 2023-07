Affitti brevi, CleanBnb: In primi 6 mesi ricavi + 65%

Continua la crescita di CleanBnB, leader italiano nella gestione di appartamenti in affitto breve, in termini di volume d'affari e di numero di soggiorni. La società ha presentato i risultati gestionali del primo semestre dell’anno, che non lasciano spazio a dubbi: 41.025 soggiorni gestiti nei primi 6 mesi del 2023 (+54% rispetto al primo semestre 2022). "La performance di CleanBnB si mantiene a ritmi superiori alla media di settore: con un volume di incassi del semestre superiore del 65% rispetto ai risultati dello stesso periodo dello scorso anno" commenta Francesco Zorgno, presidente della società quotata in Borsa a Milano sul segmento Egm, che ad oggi vanta oltre 2.100 immobili gestiti su 70 diverse località in Italia.

Il 2023 è un anno molto importante per il turismo in Italia: si registra infatti un aumento rilevante di ospiti provenienti dall’estero e di turisti italiani che, sempre più spesso, decidono di trascorrere le vacanze nel nostro Paese.

Da leader di settore, CleanBnB è in prima linea per la diffusione di una cultura dell’affitto breve che punti a un servizio di livello sempre più elevato, con grande attenzione alla sostenibilità della gestione ed estrema cautela nel selezionare gli immobili veramente adatti agli affitti brevi. Tutto questo sta portando grandi benefici all’intera filiera: non solo i proprietari degli immobili gestiti da CleanBnB, ma soprattutto i territori delle oltre 70 località coperte dal servizio, che beneficiano di importanti ricadute occupazionali e di indotto, in particolare laddove il turismo in appartamento crea capacità ricettiva altrimenti insufficiente per cogliere le sfide del turismo del 2023.