Preply, Siviglia e Venezia sul podio città da visitare a piedi caloria per caloria

Siviglia, Venezia ma anche Porto in Portogallo conquistano il podio delle città europee maggiormente esplorabili a piedi. In massimo 30 minuti, infatti, il turista, tramite un percorso interamente pedonale, può raggiungere a piedi, al netto delle visite culturali, le 5 attrazioni principali. A stilare la classifica Preply, https://preply.com/it/blog/migliori-citta-per-muoversi-a-piedi/ , la piattaforma per l'apprendimento delle lingue, che fornisce per gli amanti del fitness anche il numero di calorie bruciate complessivamente.

Così, si scopre che per percorrere il chilometro e 600 metri di itinerario turistico di Siviglia, dalla maestosa Piazza di Spagna toccando la cattedrale fino al palazzo reale dell'Alcanzar e la torre Giralda, serviranno 2.100 passi, l'equivalente di 105 calorie. Più impegnativo il centro città di Venezia con i suoi 2,1 chilometri di perimetro che tra calli e piazze impegneranno i turisti per non meno di 27 minuti, pari a 2730 passi con un dispendio di energia di 137 calorie. Terza in classifica Porto dal perimetro culturale leggermente più esteso, 2,6 km, per la quale occorreranno 30 minuti e 2940 passi (147 calorie). Per chi vorrà cimentarsi, invece, oltre che con l'arte anche con una passeggiata più ardua potrebbe visitare Barcellona che secondo il rapporto è la città più impegnativa delle 15 analizzate sia come distanze da percorrere che come numero di calorie bruciate: per tagliare il traguardo dei 6,6 km di percorso pedonale occorrono infatti circa 1ora e 20 , l'equivalente di 431 calorie. Anche Berlino e i suoi 6 km di centro non sono da meno: servono infatti circa 75 minuti e quasi 8mila passi (389 calorie). Impegnativa anche Istanbul, con i suoi saliscendi, 4,7 km di percorso e 305 calorie bruciate, numeri che condivide con Roma e il suo centro storico.

Cinque invece, si legge ancora nel Rapporto Preply, le città "più ostiche" da visitare a piedi. Sul podio Lisbona: è la città meno adatta ai turisti che amano camminare perché il tour delle attrazioni, tra sali e scendi, richiede 42 km, richiede almeno 31.500 passi, per oltre 1500 calorie bruciate. Seguono, Zagabria, Amburgo e Monaco. Sul gradino più basso di questa classifica invece, Oslo, che con i suoi 13 km di percorso stima un tempo di percorrenza a piedi dell'itinerario culturale di 165 minuti con non meno di 851 calorie bruciate.