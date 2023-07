Turismo: a Trentinara torna da domani festa del pane e civiltà contadina

Non esiste “bella stagione” che si rispetti senza il consueto appuntamento con la Festa del Pane e della Civiltà Contadina di Trentinara, giunta quest’anno alla diciassettesima edizione: una festa, tra cabti e balli, che abbraccia modernità e tradizione, capace di unire diversi gusti e generazioni. Dal 27 al 31 luglio infatti i visitatori potranno attraversare i luoghi più caratteristici del borgo in provincia di Salerno, ammirarla nella pacatezza di una passeggiata per poi ritrovarsi, dopo un suggestivo e romantico tramonto, catapultati in un clima di festa.

Dieci le postazioni enogastronomiche, ben distribuite nel borgo antico, dove sarà possibile degustare piatti tipici della tradizione con ingredienti di eccellenza, fra cui fusilli al sugo, cavatielli al sugo, strangulaprieviti al sugo, sfriuonzolo, frittata di asparagi selvatici, salsiccia, cotica e carne al sugo, sciurilli, patate e cucuzzieddi, pizza fritta dolce/salata, polpette di carne al sugo, mulegnama ‘mbuttunate. E ancora: cicorie e patate, polpette di carne al sugo, zeppola con sciurilli, zuppa di ceci con vescutto, lagane e ceci, salsiccia e fasuli, polpette di patate, pizza cilentana, spezzatino di carne con patate, bucconotti e zeppole. E poi via ai balli dove la tarantella calabrese e quella cilentana la faranno da padroni.

"L’idea è quella di riproporre le abilità culinarie che si ritrovavano nelle cucine di un tempo: ciò che si metteva in tavola era la combinazione magica tra il raccolto, l’allevamento e la maestria della donna, regina della casa", spiegano gli organizzatori. Per questo un piatto di “cavatielli” prevedrà la lavorazione artigianale della pasta con farine locali e passata di pomodori coltivati nell’orto; il pane, prodotto cardine, sarà il frutto dei campi coltivati con grani antichi saragolla e senatore cappelli, lievitazione lenta e cottura nel forno a legna con fascine naturali di ulivo. "La qualità e l’artigianalità del prodotto è alla base della riuscita di un evento ormai affermato nel panorama cilentano che, accompagnato da un programma musicale di rispetto, riesce a creare un connubio suggestivo tra passato e presente", dicono ancora gli organizzatori.

Ad aprire la kermesse, domani, sul palco allestito in piazza dei Martiri e degli Eroi (Facebook: https://www.facebook.com/festa.delpane) sarà il gruppo Ars Nova Napoli; il 28 luglio gli Amakorà. Tra gli stand nei suggestivi vicoli del centro storico, Ugo Maiorano, Kiepò, Voci del Sud, Tonino Fuoco e Figli del Cilento. "Un paese che vale la pena visitare, una festa a cui vale la pena partecipare: a Trentinara, prima il bacio al tramonto e poi la festa", è lo slogan che accompagna l'evento.