Turismo, Filcams Cgil incontra lavoratori per occupazione stabile e dignitosa

'Mettiamo il Turismo SottoSopra', è il titolo della campagna di Filcams Cgil che sta girando in camper nei luoghi di villeggiatura per informare i lavoratori dei loro diritti, parlare di tutele e servizi

Il turismo ha bisogno di occupazione regolare, stabile e dignitosa e "non servono ricette innovative: gli strumenti da mettere in campo sono contratti rinnovati, politiche di sviluppo, politiche attive del lavoro, rivisitazione della Naspi e sana imprenditoria". E' quanto afferma Monja Caiolo segretaria nazionale Filcams Cgil in occasione di un primo bilancio della campagna di comunicazione Filcams Cgil 'Mettiamo il Turismo SottoSopra', giunta alla sua seconda edizione e che, partita il 15 giugno, registra un risultato più che positivo di questi primi due mesi di tour lungo tutto il territorio nazionale. Quattro camper hanno già toccato le destinazioni turistiche di Bolzano, Lombardia, Sardegna, Puglia, Abruzzo, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Sicilia, incontrando lavoratrici e lavoratori nei loro luoghi di lavoro (spiagge, alberghi, bar e ristoranti) per informarli dei loro diritti, per parlare delle tutele e dei servizi che la Filcams e la Cgil mettono a loro disposizione.

Ma anche otto tappe regionali sin qui svolte, con la realizzazione di tavole rotonde e iniziative per dibattere e confrontarsi con istituzioni, politica e associazioni datoriali locali sulla necessità di un nuovo modello di Turismo, quello che rimette al centro il Lavoro, la Qualità dell’occupazione e la Sostenibilità delle condizioni di lavoro. Per Filcams Cgil non si può continuare ad ignorare il problema della disponibilità di manodopera specializzata nel settore del turismo, se non si interviene sui fattori di attrazione di questi posti di lavoro: la loro capacità di offrire un reddito adeguato, prospettive di sviluppo futuro, una gratificazione non solo economica.

Secondo Unioncamere e Anpal il turismo italiano è il comparto più attivo, che sta reclutando 170mila lavoratori nel mese di luglio 2023, seguito dal commercio (78mila) e dai servizi alle persone (60mila), è sempre nel turismo, però, che persistono le difficoltà di reperimento nel 48% dei casi, 8 punti in più rispetto al luglio 2022 (soprattutto nel Nord-Est con il 54%).