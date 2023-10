Turismo, Rocco Forte Hotels entra nella Federalberghi

Il gruppo inglese di alberghi di lusso è presente in Italia con 7 strutture ma punta a espandersi nei prossimi anni. "Siamo in forte espansione in Italia ma c’è molto da fare per il turismo, gli aeroporti siciliani, ad esempio, non sono adeguati ad accogliere i turisti stranieri" ha sottolineato sir Rocco Forte durante un incontro a Roma con il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.

Il gruppo Rocco Forte Hotels, proprietario di esclusivi alberghi e residenze di lusso a 5 stelle in Italia e in Europa, entra a far parte della grande famiglia della Federalberghi-Confcommercio che con questa new entry diventa sempre più internazionale. Ad annunciare alla stampa la nuova partnership tra il gruppo britannico e l'organizzazione nazionale più rappresentativa degli albergatori italiani, sono stati il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e sir Rocco Forte, presidente nella elegante atmosfera de l'Hotel de La Ville in via Sistina a Roma. Nell’innovativa partnership tra la compagnia che conta in Italia 7 hotel di assoluto prestigio e la principale organizzazione di rappresentanza degli imprenditori italiani del settore turistico-ricettivo, Antonello de Medici, Group Director of Operations, rappresenterà Rocco Forte Hotels in seno al Consiglio direttivo della Federalberghi.

"Siamo fieri di avere con noi una delle catene alberghiere più prestigiose e celebri al mondo. Sir Rocco è uno straordinario testimonial dell’eccellenza della nostra ospitalità e lo è a livello internazionale". E' quanto ha affermato Bernabò Bocca. "Con l’ingresso del suo gruppo nella nostra Federazione, - prosegue Bocca - oggi ci sentiamo ancora più forti nel rappresentare la nostra categoria e i suoi valori, fondati su una grande tradizione".

"C’è molto da fare per il turismo in Italia. Il governo può spingere sul turismo e anche su quello di lusso, farò tutto quello che posso per aiutare" ha detto di rimando a Bocca sir Rocco Forte nell'inedito 'tete à tete' romano tra i due imprenditori. "Sono felice di entrare a far parte di Federalberghi in un momento in cui la Rocco Forte Hotels in Italia conta già 7 strutture più 3 in apertura ed è in forte espansione su tutto il territorio" ha aggiunto spiegando di essere in trattativa per "una dozzina di altri progetti in Italia, anche in Sicilia" rimarcando tuttavia che per lo sviluppo del turismo internazionale, in particolare in Sicilia, "non ci sono strutture adeguate ad accogliere i turisti provenienti dall'estero né a Catania né a Palermo". Il gruppo Rocco Forte Hotels è presente con sette strutture: a Roma (Hotel de Russie, Hotel de la Ville, Rocco Forte House), a Firenze (Savoy), a Palermo (Villa Igiea), a Savelletri di Fasano in Puglia (Masseria Torre Maizza) e a Sciacca (Verdura Resort e Rocco Forte Private Villas).