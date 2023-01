Turista accoltellata a Roma, pm: "Clochard pericoloso, potrebbe colpire ancora"

"Un fantasma che si aggirava per l’Italia". Questa la definizione che gli inquirenti danno del 25enne polacco Aleksander Mateusz Chomiak. Oggi l'interrogatorio in carcere

"E’ socialmente pericoloso e potrebbe colpire ancora" Aleksander Mateusz Chomiak, il 25enne polacco arrestato ieri 3 gennaio, nel pomeriggio, a Milano, quando è stato riconosciuto da una coppia di carabinieri fuori servizio. Il giovane, senza precedenti e in Italia da otto mesi, era ricercato da sabato sera, quando ha accoltellato una turista israeliana all'interno della stazione romana di Termini. Il pm di Milano Enrico Pavone ha chiesto, nella sua richiesta di convalida per tentato omicidio, la custodia cautelare in carcere. Nelle esigenze cautelari Chomiak deve rispondere del pericolo di fuga - è stato bloccato mentre era sul treno partito da Milano e diretto a Brescia - e di reiterazione del reato, ossia c’è la possibilità che possa colpire ancora. L’unica misura possibile, per il pm di Milano che trasmetterà poi il fascicolo a Roma, è il carcere non avendo un luogo in cui può stare.

Il 25enne è stato riconosciuto da alcuni fotogrammi, che riprendono l’aggressione all’interno della stazione Termini, e quando è stato bloccato indossava ancora gli abiti che sono ben visibili nel video. Con sé aveva anche uno zaino con tre coltelli ora sotto sequestro. Al momento dell’arresto “non ha opposto resistenza” e si è mostrato “silenzioso”.

"Un fantasma che si aggirava per l’Italia", la definizione che gli inquirenti danno al giovane clochard. L'accoltellamento per il pm è un fatto "grave e allo stato privo di motivazione" e che ha nessun aspetto terroristico, motivazioni razziali o aggravanti: l'uomo avrebbe scelto la sua vittima a caso, quindi l’avrebbe accoltellata alle spalle prima di far perdere le sue tracce e ‘ricomparire’ su un treno diretto da Milano a Brescia. Sul giovane, intanto, non c’è documentazione clinica che attesti squilibri. L’assenza di riscontri medici emerge dagli inquirenti.

Il polacco sarà interrogato, alle 15.00, nel carcere milanese di San Vittore. Il giovane – difeso da un avvocato d’ufficio - dovrà rispondere alle domande del gip Natalia Imarisio, sarà affiancato da un interprete dato che non parla italiano. Quando è stato bloccato ha mostrato un verbale della polizia dello scorso dicembre, redatto a Roma, in cui c’era il suo nome e cognome. Con sé non aveva altri documenti o il cellulare. Nella Capitale avrebbe trascorso gran parte dell’ultimo mese.