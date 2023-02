Tutto pronto per la nuova stagione di Mirabilandia

Una nuova entusiasmante stagione sta per partire: giovedì 6 aprile torna l’appuntamento con Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia. Dalle 10.30 alle 18, il Parco alle porte di Ravenna accoglierà grandi e piccini per dare il via a una nuova stagione di grandi emozioni. Tante le novità per il 2023 a cominciare proprio dal primo weekend di apertura che – coincidendo con il periodo pasquale – durerà ben 6 giorni: un’occasione unica per vivere una Pasqua davvero alla grande! Durante la stagione il Parco proporrà show imperdibili, eventi esclusivi con aperture straordinarie e spettacoli per tutte le età. Al momento la programmazione è top secret e non mancheranno i colpi di scena!

Tornano anche i meet&greet per incontrare i personaggi Nickelodeon come SpongeBob SquarePants, Patrick Star e Plankton, i PAW Patrol - Chase, Marshall e Skye, le Teenage Mutant Ninja Turtles e Dora l'Esploratrice che orami sono di casa fra le vie di Mirabilandia e regaleranno sorrisi e divertimento ai più piccini. Non mancheranno le attrazioni da Guinness dei primati come iSpeed, Katun e Divertical; le atmosfere cowboy della Far West Valley; il terrore di The Walking Dead, l’horror house ispirata alla nota serie televisiva, unica in Italia; le ambientazioni di milioni di anni fa con i dinosauri di Dinoland; il rombo dei motori dell’area Ducati World; il paradiso dei più piccoli Bimbopoli con la splendida giostra a cavalli su due piani e molto altro. Da sabato 17 giugno a domenica 3 settembre torna anche la spiaggia più caraibica della Romagna: il parco acquatico Mirabeach!

La stagione 2023 di Mirabilandia prenderà il via giovedì 6 aprile e si concluderà domenica 5 novembre. E anche quest’anno il divertimento…si paga a rate! Grazie alla partnership fra Mirabilandia e Scalapay, proseguono i servizi legati alla formula buy now, pay later (compra ora e paghi successivamente) che consentono di dilazionare le spese per gli abbonamenti e i soggiorni con formula Parco+Hotel, per rendere il Parco divertimenti più grande d’Italia, un’esperienza sempre più alla portata di tutti. Per ulteriori informazioni e calendario: mirabilandia.it