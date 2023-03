Tutto pronto per Raffaella in opera

Raffaella Carrà protagonista di un'Opera: debutterà a settembre "Raffa in the Sky", nata da un'idea di Francesco Micheli che ne cura anche la regia, su libretto del giornalista e critico musicale Alberto Mattioli e di Renata Ciaravino. Le musiche sono di Lamberto Curtoni, che ha rielaborato molti dei successi della Carrà. Nel ruolo principale Chiara Dello Iacovo, giù vista a The Voice e a Sanremo tra le Giovani Proposte, seconda in gara nel 2016. L'evento è stato inserito nelle iniziative di Brescia-Bergamo capitale italiana della cultura 2023.